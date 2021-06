5 qıza təcavüz etdi ardınca nişanlısını... - DƏHŞƏTLİ ƏMƏL / FOTO

Rusiyada 26 yaşındakı Marina adlı xanım toya bir neçə gün qalmış nişanlısı tərəfindən öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aleksandr nişanlısını kəsici alətlərlə qətlə yetirib. Qadının cəsədi yataq otağında yarıçılpaq vəziyyətdə tapılıb. Hadisədən əvvəl Aleksandrın nişanlısına işgəncə verdiyi güman edilir. Gənc hadisədən sonra xaricə qaçmağa çalışsa da, pandemiya qadağalarına görə sərhədi keçə bilməyib.

Aleksandr Voronin günahsız olduğunu irəli sürsə də, araşdırmaların nəticəsi onun iddialarının əksini göstərir. Polis onun münasibətdə olduğu və təcavüz etdiyi keçmiş 5 qız tanışının da ifadəsini alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.