Bu gün Brüsseldə NATO zirvəsi çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və amerikalı həmkarı Co Bayden arasında baş tutacaq görüş Türkiyə saatı ilə 18:00-da, Bakı vaxtı ilə isə saat 19:00-da başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Liderlər iki ölkə arasındakı münasibətlərlə yanaşı, Qarabağdakı, Liviyadakı, Suriyadakı, Aralıq dənizindəki vəziyyəti və digər qlobal məsələləri müzakirə edəcək.

