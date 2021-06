Azərbaycanlı yeniyetmə badmintonçu Elşən Novruzov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Badminton Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb6

"Yeniyetmə badmintonçumuz Elşən Novruzov İmdad oğlu dünyasını dəyişib. Azərbaycan Badminton Federasiyası idmançımızın vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin!" - deyə açıqlamada qeyd edilib.

