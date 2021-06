Bir müddət öncə ona efirdə evlilik təklif edən XTQ giziri ilə nişanlanan Nigar Şabanova gözlənilməz qərar verib.

Metbuat.az sherq.az-a istinadən xəbər verir ki, o nişan üzüyünü qaytarıb. Sənətçi bu barədə "MTV Azərbaycan"a danışıb. O qarşı tərəflə xasiyyətlərinin uyğunlaşmadığını bildirib. Beləliklə, ayrılmağı qərara alıb. Hərbçinin isə bu ayrılığa razı olmadığı xüsusi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.