Brüsseldə NATO zirvəsi çərçivəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və fransız həmkarı Emmanuel Makron arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 dəqiqə davam edən görüşdə Müdafiə naziri Hulusi Akar və Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu da iştirak edib.

Ardınca Ərdoğan Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Consonla və Almaniya kansleri Angela Merkellə görüşüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

