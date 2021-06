"Səbail" futbolçusu Amil Yunanovla yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu ilə başa çatan müqavilənin yenilənməməsinə qərar verilib.

