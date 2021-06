Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iyunun 14-də Füzuli rayonundakı Aşağı Köndələnçay su anbarında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısına su anbarının texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib.

