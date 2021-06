Böyük Britaniya və Hollandiya donanmasına məxsus gəmilər İstanbul boğazından keçərək, Qara dənizə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, London və Amsterdam bu addımı ilə Ukraynaya dəstək nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, bölgədə Rusiyanın çox sayda hərbi gəmisi də mövqe tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.