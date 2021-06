Rusiya prezidenti Vladimir Putin müxalifət lideri Aleksey Navalnının vurulması üçün təlimat verdiyinə dair iddiaları təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o “NBC News” televiziyasına açıqlamasında bildirib: “Baxın bu ölkədə belə qərarları prezident verməz. Navalnıy sıradan bir məhkumdur və ona digərlərindən pis münasibət bəslənə bilməz”.

Qeyd edək ki, Putin 3 ildən sonra ilk dəfə ABŞ mediasına açıqlama verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

