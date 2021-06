Brüsseldə NATO zirvəsi işinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıya 30 müttəfiq ölkənin liderləri qatılır. Zirvənin gündəmində hərbi alyansın 10 illik “yol xəritəsi”nin müəyyən edilməsi, Rusiya ilə münasibətlər və Ukrayna, Çinin inkişafı, Əfqanıstandakı vəziyyəti və digər məsələlərə var.

