Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 14-də Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun Daşaltı kəndinin ərazisindən keçən hissəsində inşa olunacaq tunelin təməlini qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısına tunelin texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib.

