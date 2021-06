Şərhi ilə gündəm olan İlqar Mikayıloğlu: "Hər şeyi yaxşı bilirəm" / AÇIQLAMA

İyunun 12-də İTV-nin efirində yayımlanan Belçika-Rusiya matçında şərhçi İlqar Mikayıloğlunun Rusiya yığmasına xitabən guya "bizimkilər” ifadəsi işlətməsi barədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb.

Bəzi sosial şəbəkə istifadəçisi bu hərəkətə görə teleaparıcını tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, azxeber.com məsələ ilə bağlı şərhçi İlqar Milkayıloğlunun fikrini öyrənib.

O qısa açıqlama ilə kifayətlənib: "Mən uzun illərdir ki, jurnalistikadayam və hər şeyi yaxşı bilirəm. Sadəcə bunu deyəcəm: Mən futbolu siyasətə qatmıram”.

