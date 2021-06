Zambiya prezidenti Edqar Lunqu ölkənin paytaxtı Lusakedə keçirilən hərbi parad zamanı huşunu itirib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, tədbir zamanı prezident Edqar Lunqunun qəflətən başı gicəllənib. Bir müddət sonra isə prezidenr ölkə vətəndaşlarına və beynəlxalq ictimaiyyətə özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib.

Xatırladaq ki, Edqar Çaqva Lunqu 2015-ci il yanvarın 25-dən Zambiyanın prezidentidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.