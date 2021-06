Bu ilin yanvar-aprel ayında ölkədə 26 414 ölüm halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda bildirilib. Məlumata görə, əhalinin hər 1000 nəfərinə ölüm səviyyəsi 8 təşkil edib.

