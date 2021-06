Daha 11 iaşə obyekti CƏRİMƏLƏNDİ - TAM SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 440 ictimai iaşə obyektində 759 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı 11 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Səbail ‎ rayonu‎, Əbdülkərim Əlizadə 8, m 2 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs "Adige" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus restoran;

2. Bakı şəhəri, Nizami ‎rayonu, Çobanzadə 216 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Səfərova Jalə Elmurad qızına məxsus restoran;

3. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Elvin Qalib oğluna məxsus “Qəbələ” restoranı;

4. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə 75a ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Əkbərov Səməd Zahir oğluna məxsus “Adana” restoranı;

5. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 508 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Zeynalov Xəyal Əlizadə oğluna məxsus “pub” pivə evi;

6. Bakı şəhəri, Nəsimi ‎rayonu, Asif Məhərrəmov 34A ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Mustafayeva İlhaməyə məxsus restoran;

7. Sumqayıt şəhəri, Sumqayıt-Novxanı yolunda yerləşən, fiziki şəxs Cəfərov Əli Qurban oğluna məxsus "By Niyam Salami" kafesi;

8. Sumqayıt şəhəri, Novxanı yolunda yerləşən, fiziki şəxs Dadaşov Cahangir Cavanşir oğluna məxsus "Dostluq" kafesi;

9. Sumqayıt şəhəri, Novxanı yolunda yerləşən, fiziki şəxs Qasımzadə Nurlan Təhməz oğluna məxsus "La Chateau" restoranı;

10. Sumqayıt şəhəri, Novxanı yolunda yerləşən, hüquqi şəxs "İlqar LTD" Şirkətinə məxsus "Oregano" restoranı;

11. Masallı rayonu, Ələt-Astara şosesisində yerləşən, fiziki şəxs Zaidova Təzəgül Museyib qızına məxsus kafe;

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda AQTA müfəttişləri tərəfindən respublika üzrə monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

