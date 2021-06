Brüsseldə keçirilən NATO zirvəsində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan amerikalı həmkarı Co Baydenlə ayaqüstü söhbət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər xatirə fotosunun çəkilişi zamanı danışıb.

Qeyd edək ki, prezidentlər arasında əsas görüş Bakı vaxtı ilə 19:00-da baş tutacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.