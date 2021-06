Bakı-Qazax yolunda qarpızla dolu yük maşını aşdı - VİDEO

Bakı-Qazax yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Hadisə zamanı qarpızla dolu “Qazel” markalı yük avtomobili idarəetməni itirərək aşdığı bildirilib. Qəza yerinə gələn yol polisi əməkdaşları və xilasedicilər ön şüşəni sındıraraq sürücünü deformasiyaya uğramış nəqliyyat vasitəsindən çıxara biliblər.

