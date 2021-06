Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə 43,3 mln. ton yük, 445,6 mln. sərnişin daşınıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 8,3% və 18% azdır.

Sərnişinlərin 91,6%-i avtobus, 8,4%-i isə minik taksilərinin xidmətlərindən istifadə edib.

Avtomobil nəqliyyatı ilə yük dövriyyəsi 13,2%, sərnişin dövriyyəsi isə 12% azalıb.

