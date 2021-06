Stress hormonu: Kortizol - çox xəstəliklərin səbəbkarı / Necə idarə edək?

Əgər stress hormonu kortizolu ram edə bilsəniz, xüsusən qadınlar uzun və sağlam ömrün sirrini əldə edib, gec qocalacaqlar. Bunun necə baş verdiyini məşhur rusiyalı bioqerontoloq, biologiya elmləri namizədi Aleksey Moskalev izah edir.

Stresə cavab kişi və qadında fərqlidir. Qadın daha tez və çox əsəbləşir. Ona görə onlarda daha çox stress hormonu- kortikosteroidlər hasil olur.

Bu hormon böyrəküstü vəzilər hasil edir. İnsan qocaldıqca kortizolur orqanizmdə miqdarı daha da artır. Kortizol qadının qocalma səbəbidir: o qanda şəkəri artırır, dərini sıradan çıxarır.

Bədəni susuzlaşdırır, dərialtı piy qalınlaşır. Bu səbəblərdən dəri nazilir, kobudlaşır, quruyur, qırışır. Kortizolun çoxaldığını, toplandığını hansı əlamətlərdən bilmək olar? qarın, bel nahiyəsinin qalın piyləşməsi və kökəlməsindən. Kortizol məhz bu bölgədə toplanır.

Kaprizli kortizolu necə ram etməli?



Orqanizmdə kortizolun səviyyəsi hər an müxtəlif səbəblərdən dəyişə bilər. Ona günün saatları, yemək, fiziki aktivlik və s. təsir göstərir. Ona görə kortizolu analizlə təyin etmək çətindir. Nəticələr dəqiq olmur.



Kortizolu artıran səbəblər:



-Aclıq, dieta, az kalorili qidalar



-Ağır fiziki iş, yorulmaq



-Yuxusuzluq, az yatmaq



-Psixoloji stress, həyəcan



-Alkoqol, qəhvə,kofein tərkibli içkilər



Kortizolu azaldan faktorlar.



-Təbiətdə gəzmək



-Çimmək, vanna



-Yaxşı qidalanma



-Aromaterapiya



-Idman



-Yuxu



-Sakitləşdirici hər bir şey



-Ev heyvanı, it, pişik



-Rəqs, yoqa, musiqi



-Saqqız çeynəmək



-Yaxşı işıqlandırılmış otaq, ev, gün işığı

Kortizolu normada saxlamaq üçün reseptlər



Kortizolu qaydada saxlamaq üçün qamətin, onurğanın düz saxlanmasına diqqət yetirmək lazımdır.



Xeyirli bitkilərdən rodiola, çin limonu, qinko bloba, jenşen məsləhətdir.



Soyuq sıxılma original zeytun yağı, balıq və balıq məhsulları, paxlalılar kortizolu salır.



C vitamin ilə zəngin itburnu, qırmızı bibər, göyərti, yemişan, D vitamin, maqniy – küncüt, qoz, badam, qarabaşaq, brokkoli, avocado, şokolad, göbələk, kətan yağı, balıq yağı, zəfəran, sarıkök, karri kimi qidalardan bol istifadə olunmalıdır. (medicina.az)

