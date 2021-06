Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev özünün tvitter dəki səhifəsində Milli Qurtuluş Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək və onu əbədi etməkdir”, - şüarı yer alıb.

