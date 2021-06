Ərdoğan Azərbaycana bu heyətlə gəldi

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Belçikadan birbaşa Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumata görə, Türkiyə prezidentini xanımı Əminə Ərdoğanla yanaşı, Müdafiə naziri Hulusi Akar, Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrettin Altun, Prezidentin sözçüsü İbrahim Kalın, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sözçüsü Ömər Çəlik, Böyük Millət Məclisinin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Osman Aşkın Bak müşayiət edirlər.

