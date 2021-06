Dünən Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarlarının İrəvanda keçirdiyi yürüş insidentlə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yürüş zamanı Paşinyanın tərəfdarları ilə müxalif "Çiçəklənən Ermənistan" partiyasının nümayəndələri arasında düvü düşüb. Qarşıdurmaya polis əməkdaşları müdaxilə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.