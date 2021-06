Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatında daha 2 oyun keçiriləcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, 5-ci oyun F qrupunda keçiriləcək. 2 matçla 1-ci tura yekun vurulacaq. Son Avropa çempionu Portuqaliya Macarıstanla, son dünya çempionu Fransa isə Almaniya ilə qarşılaşacaq.



F qrupu, 1-ci tur



20:00. Macarıstan - Portuqaliya

Budapeşt, "Puşkaş Arena"



23:00. Fransa - Almaniya

Münhen, "Münhen Futbol Arenası"

