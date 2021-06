Polis pulsuz "burger" vermədiyi üçün 19 nəfəri HƏBS ETDİ

Pakistanda polis, hüquq-mühafizə orqanlarına pulsuz burger verməkdən imtina etdikdən sonra 19 yeməkxana işçisini nəzarətə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lahorun şərqindəki Johnny & Jugnu restoranının işçiləri yeddi saat saxlanılması səbəbindən müştərilər ac və mətbəx nəzarətsiz qalıb.

"Bu, restoranımızdakı aşpazlarımıza ilk dəfə belə bir şey yaşanmır, amma sonuncusu olacağından əmin olmaq istəyirik" deyə restorandan edilən açıqlamada bildirilir. Restoran işçiləri bildiriblər ki, həbs olunanların əksəriyyəti universitet tələbələri də daxil olmaqla gənclərdən ibarətdir. Baş vermiş bu biabırçılıqla bağlı, doqquz polis məmuru vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

