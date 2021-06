Amerika Kubokunda Argentina millisi Çili yığması ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Leo Messi 33-cü dəqiqədə cərimə zərbəsindən qola imza atıb. Lakin oyun 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

