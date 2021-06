Azərbaycanda növbəti yumşaldılmalar gözlənilir - AÇIQLAMA

Yoluxma sayı aşağı düşdükcə və açıq havada təmasların riski azaldıqca növbəti yumşaldılmaların şahidi ola bilərik.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında deputat Müşfiq Məmmədli deyib. O bildirib ki, hazırda əhalinin 20-25 faizində virusa qarşı immunitet yoxdur:

“Peyvəndlənən insanların da sayı qənaətbəxşdir. Bunun üzərinə mövsümi amilləri də əlavə etsək, müsbət dinamikanın əldə olunmasını müşahidə edəcəyik. Hazırda yoluxub sağalmış və vaksinasiya olunmuş şəxslərin sayını nəzərə alsaq, 20-25 faiz həcmində immuniteti olmayan şəxslərin olmasını müşahidə edirik. Buraya kiçik yaş qrupu da daxildir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.