Putin və Bayden Qarabağı MÜZAKİRƏ EDƏCƏKLƏR

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Coi Bayden, sabah Cenevrədə bir araya gələrək koronavirus, kibercinayətkarlıqla mübarizə, həmçinin Orta Şərq, Ukrayna və Qarabağ başda olmaq üzrə regional məsələləri müzakirə edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib.

Uşakovun sözlərinə görə, Qarabağdakı vəziyyət ayrıca müzakirə ediləcək. Əlbəttə, Ukrayna daxili məsələlər, Belarusiya ilə bağlı məsələlərə də müzakirə predmeti olacaqdır. Uşakov qeyd etdi ki, Vaşinqton və Moskva arasında razılaşdırılmış gündəliyə gətirilən məsələlər kifayət qədər genişdir və əslində iqlim və Arktikadan tutmuş Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə qədər olan məsələləri həll edəcəkdir. Yüksək rütbəli Rusiya rəsmisi, həmçinin gündəmdə razılaşdırılmayan mövzuların müzakirə ediləcəyini istisna edilmədiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.