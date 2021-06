Heydər Əliyev Azərbaycana milli özünüdərki, gerçək müstəqilliyi qaytardı - Tarixçi alimdən ŞƏRH

Heydər Əliyevin gərgin mübarizəsi, onun bu günümüzə hesablanmış uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1978-ci il aprelin 21-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VII növbədənkənar sessiyasında Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu. Ulu Öndər bununla kifayətlənməyərək xalqımızın milli oyanış hissinin ölməməsi üçün onun ziyalılarını qorudu, onlara dəstəyini daim nümayiş etdirdi.

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə Metbuat.az-a bildirdi ki, bolşeviklər Azərbaycanı işğal edəndə, ilk növbədə, milli oyanışın qarşısının alınması üçün milli özünüdərki təmin edəcək ziyalı elitanın, milli ideyaların məhvinə çalışdılar və buna demək olar ki, nail oldular.

Ümummilli Lider hələ dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalışdığı illərdə milli özünüdərkin qaytarılması zərurətinin müstəqillik üçün ilk şərt olduğunu müəyyənləşdirmişdi. Azərbaycanlı kimliyi ilə qürur duymanın təkcə quru təşviqçilik yolu ilə deyil, yazılan bədii əsərlər, çəkilən filmlər vasitəsilə də təşviqinə nail oldu. XX əsrin 70-ci illərində çəkilən “Nəsimi”, “Babək” kimi filmlərdə azərbaycanlı kimliyi ilə qürur duymaq, yadellilərə qarşı mübarizə aparmaq gücü təlqin olunurdu.

Tarixçi alim əlavə etdi ki, fenomenal şəxsiyyət yaşadığı dövrün siyasi quruluşunun sərt qadağalarına baxmayaraq, 1978-ci ildə Azərbaycan dilini ölkəmizin Konstitusiyasına dövlət dili kimi daxil etdirməyə nail olmuşdu. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev sovetlər ölkəsi ilə münasibətləri tərs gələn milli istiqlalçıları -akademik Ziya Bünyadovu, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovu, alim Abbas Zamanovu, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəni, Xəlil Rzanı və başqalarını qorudu. Deməli, Heydər Əliyev həm də Azərbaycan tarixini, təhsilini, ədəbiyyatını Azərbaycana qaytardı.

Elnur Kəlbizadə dedi ki, Sovetlər Birliyi dönəmində milli tarixi, mədəniyyəti qoruyan, ana dilinin dövlət dili kimi təsbitinə nail olan Ulu Öndər XX əsrin 90-cı illərində əsas milli dövlətçilik atributunun - üçrəngli aylı-ulduzlu bayrağımızın qaytarılmasına da nail oldu. 1990-cı il noyabrın 17-də 12-ci çağırış Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiyasında Azərbaycanın milli istiqlal rəmzi olan üçrəngli dövlət bayrağı bərpa edildi. 1993-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycan bayrağı dünyanın ən müxtəlif təşkilatlarının ali tribunalarından daha qürurla, daha əzəmətlə dalğalanmağa başladı.

Tarixçinin qənaətinə görə, Heydər Əliyev Azərbaycana milli özünüdərki, davamlı iqtisadi yüksəlişi, müstəqil dövlətçilik atributlarını, müstəqil ordunu, sabitliyi və gerçək müstəqilliyi qaytardı.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

