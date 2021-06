ABŞ-da kimya zavodunda güclü yanğın başlayıb - VİDEO

ABŞ-ın İllinoys Rokton şəhərindəki “Chemtool” kimya zavodunda yanğın başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yanğın bazar ertəsi səhər saatlarında başlayıb. Bir mil radiusda yerləşən bütün sakinlərin təxliyəsinə və müəssisələrin boşaldılmasına göstəriş verilib. Yanğının su ilə söndürülməməsinə qərar verildiyindən o, hələ də davam edir. Rokton Yanğınsöndürmə İdarəsinin rəisi Kirk Uilson bildirib ki, sudan istifadə Missisipi çayının qolu olan Rok çayına təhlükəli maddələrin axınına yol aça bilər, bu səbəbdən su ilə söndürmə təhlükəlidir.

Rəsmilər kükürd turşusu, azot və qurğuşun kimi kimyəvi maddələrin yayılma riskindən narahat olduqlarını dilə gətiriblər. Uinnebaygo dairəsinin səhiyyə departamentinin inzibatçısı Sandra Martell insanları çöldə maska taxmağa çağırıb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir.

