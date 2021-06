Türkiyə ordusuna ÇAĞIRIŞ EDİLDİ: Gəlin bizi xilas edin

“Türkiyədən və Suriyaya önəm verən bütün azad dünyadan xalqın və milli ordunun yanında yer alaraq Mənbic və Təl Rıfat şəhərlərini o cümlədən Suriyanın digər bölgələrini silahlılardan azad etmək üçün hərbi müdaxilə tələb edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriyanın Müxalif və İnqilabçı Qüvvələrin Milli Koalisiyasının rəhbəri Nasir Həriri belə çağırış edib. O Afrində PKK terrorçularının xəstəxanaya hücumunu pisləyərək, silahlıların arxasında ABŞ-ın olduğuna diqqət çəkib.

Həriri NATO zirvəsində məsələnin gündəmə gəlməsini tələb edib.

