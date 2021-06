Goranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının önündən keçən yolda qeydə alınıb.

“Oka” markalı avtomobil VAZ-2199 markalı maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində “Oka”nın sürücüsü yüngül xəsarət alıb. VAZ-2199-da olan, müxtəlif bədən xəsarətləri alan iki nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

