Bu ölkədə maska ​​rejimi ləğv edildi

İsraildə COVID-19-a yoluxma sayındakı azalmalar səbəbilə bu gündən etibarən qapalı yerlərdə maska taxma tələbini ləğv edilib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, karantinə göndərilənlər, heriatriya müəssisələrinin işçiləri və pasiyentləri üçün maska taxmaq məcburi olaraq qalır. Qeyd olunur ki, hansı xəstələr ilə təmasda olan zaman maska taxmağın zəruriliyi ilə bağlı tibb işçiləri üçün xüsusi təlimatlar hazırlanacaq.

Qeyd edək ki, son sutkada İsraildə COVID-19-a yoluxanların sayı 24 nəfər olub, virusdan ölüm qeydə alınmayıb. Bununla da, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 839 690 nəfərə, ölənlərin sayı isə 6430 nəfərə çatıb.

Gülər Seymurqızı

