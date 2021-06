Azərbaycan Ordusu PUA tətbiqi baxımından dünyanın 4 ən güclüləri sırasında - Almaniyalı generaldan möhtəşəm AÇIQLAMA

Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ildə beynəlxalq reytinq təşkilatlarına istinadən bildirmişdi ki, "Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasındadır”. Həmin il Bakıda keçirilən möhtəşəm hərbi paraddda Ali Baş Komandan “Azərbaycan Ordusu ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edilib, bu nəticələri qazanıb” demişdi. Əlavə etmişdi ki, “Biz bundan sonra da ən müasir hərbi texnikanı alacağıq. Modern silahlar ölkəmizə gətirilir, onların bir hissəsi hərbi paradlarda göstərilib, bir hissəsi göstərilməyib".

Prezidentin bu açıqlamasından 2 il sonra “hərbi paradda göstərilməyən” silahların sirri açıldı. Azərbaycan adını qapalı saxladığı həmin silahları II Qarabağ savaşında tətbiq etdi, düşmənə gözlənilməz zərbə vurdu.

Müharibənin başladığı ilk günlərdən etibarən beynəlxalq hərbi eksprtlər elan etdilər ki, Azərbaycan həm hərbi taktika, həm də texnika baxımından Ermənistandan çox üstündür. Ekspertlər bu üstünlüyün ilkin detallarını da açıqladılar. Rusiyalı hərbi ekspert, "Vətən arsenalı" jurnalının baş redaktoru Viktor Muraxovski BBC-yə müsahibəsində qeyd edirdi ki, Azərbaycan ordusuErmənistanın müdafiəsinin zəif bəndini müəyyənləşdirib, indi həmin zəif bənddən istifadə edərək uğurlu hərbi əməliyyat keçirir. Muraxovski həmin müsahibəsində qeyd edirdi ki, 2020-ci ildə Bakı Türkiyədən Qarabağda effektiv tətbiq edilən “Bayraktar TB-2” dronlarını alıb, uzaq mənzilli artilleriya zərbələri və dron zərbələrindən istifadə edir.

Rusiyalı ekspert əlavə edirdi ki, Ermənistan da 2010-cu ildən başlayaraq “müasir silahlar” almağa pul xərcləməyə başlayıb. Amma Ermənistanın əldə etdiyi “yeni silahlar” Azərbaycanın əldə etdikləri ilə müqayisədə köhnə olub: “Smerç" yaylım atəş raket sistemləri, çox sayda tank əleyhinə silah, səyyar zenit raket sistemləri, Tor M2KM zenit raket sistemləri və İskander-E raket kompleksləri”. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri isə nəinki yeni texnikadan, həm də yeni taktikadan istifadə edib. 2018-ci ildə Suriyanın Afrin şəhərində və İdlib əyalətində türk ordusunun tətbiq etdiyi üslubu təhlil edərək onun əsasındayeniləşmiş taktika hazırlayıb.

Azərbaycan Ordusunun taktiki və texniki yenilikləri barədə daha bir möhtəşəm açıqlama isə Almaniya ekspertlərindən gəlib. Almaniyanın Müdafiə İnstitututnun mütəxəssisi, polkovnik-leytenant Michael Karl Azərbaycan Ordusnu vəsf edərək deyib ki, "Bundesver PUA-lar vasitəsilə Azərbaycanla döyüşməli olsaydı,bir fürsət tapmazdı". Zabit qeyd edir ki, Azərbaycan

pilotsuz uçan aparatlar (PUA) müstəvisində çox irəli gedib, ciddi uğurlar qazanıb, bu uğurları Qarabağda aparılan döyüşlərdə təsdiq edib: “Azərbaycan Türkiyə və İsrailin istehsal etdiyi pilotsuz təyyarələr sayəsində mübahisəli Dağlıq Qarabağ ərazilərini geri aldı. Azərbaycan Ermənistanla müharibədə Türkiyənin "Bayraktar TB-2" və İsrailin "Hermes 900" –lərindən istifadə etdi, bu da Bakıya hava döyüşlərində üstünlük verdi”. Almaniyalı ekspert vurğulayır ki, Türk Silahlı Qüvvələri “Bayraktar TB-2”-ni döyüş sursatı ilə təchiz edərək yeni tip PUA qismində istifadəyə verib. Onları ən yaxşı tətbiq edən isə Azərbaycan Ordusu olub: “Hazırda bu texnikaya Türkiyə, Ukrayna , Azərbaycan və Qətər sahibdir”.

Rusiya Elmlər Akademiyası Uzaq Şərq İnstitutunun baş elmi işçisi Vasili Kaşin isəBBC-yə deyib ki, “2014-cü ildən etibarən Azərbaycan hərbi məqsədlər üçün ÜDM-in 5.1 faizini, Ermənistan isə 4.29 faizini xərcləyib. Ermənistanda ÜDM Azərbaycandan nəzərəçarpan dərəcədə aşağıdır. Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın hərbi büdcəsini 3-5 dəfə üstələyib; bəzi illərdə Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən daha çox olub".

Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan MDB məkanında dörd ölkədən biridir ki, onun müasir tələblərə cavab verənmüdafiə sənayesi mövcuddur. 2005-ci ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyini yaratmaqla Prezident İlham Əliyev Azərbycanda bu işi sistemli hala gətirib. Yəni, Azərbaycan silah idxalçısı olmaqla yanaşı, həm də müasir silahların ixracatçısıdır. 10 ölkə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin istehsal etdiyi məhsulları öz silahlı qüvvələrində istifadə etmək, hərbi güclərini artırmaq üçün alır.

Müşfiq Ələsgərli

