NATO sammitinin yekun bəyannaməsində Çin haqqında istifadə edilən “Təhlükəsizlik təhdidi” ifadəsi Pekin adminstrasiyası tərəfindən etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada bildirilir:

“Kiməsə meydan oxumayacağıq. Amma başqalarının da meydan oxumasına sakit qalmayacağıq. NATO Çinin haqlı maraqlarını manuplyasiya edərək qarşıdurma yaratmaq və rəqabətdən bəhanə kimi istifadə etməyi dayandırmalıdır.”.

