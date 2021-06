Ərdoğanın Şuşa səfərinin ŞİRFƏLƏRİ... Əliyev onu niyə Qarabağda qarşılayır?

Ərdoğanın bu gün gerçəkləşəcək tarixi səfəri özü ilə sualları da gündəmə daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu suallara aydınlıq gətirən siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirdi ki, İlham Əliyevin Ərdoğanı Bakıda yox, Qarabağda rəsmi mərasimlə qarşılamasının iki şifrəsi var:

"Birincisi işğaldan azad edildikdən sonra Qarabağa ilk səfər edən lider Türkiyə prezidenti olacaq, ikincisi Azərbaycan və Türkiyənin növbəti mərhələdə siyasi, iqtisadi və hərbi sektorda əməkdaşlığı, atacağı addımların mərkəzi Qarabağ olacaqdır. Böyük müqavilənin məhz Şuşada, bölgənin açarı olan şəhərdə imzalanması da Bakı və Ankaranın Qarabağda ciddi proseslərə hazırlaşdığından xəbər verir".

Bəs müqavilədə nələr ola bilər?

"Bildirim ki, müqavilədə Azərbaycan və Türkiyənin hərbi əməkdaşlığında yeni addımların atılması, iki ölkənin müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisənin açılması, Türkiyə İHA-larının Azərbaycanda istehsalı və s, üçüncüsü Qarabağın bərpasında türk şirkətlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inşa edilən beynəlxalq hava limanlarının (yaxud birinin) birgə istifadə edilməsi kimi mühüm məsələlər yer ala bilər.

Bu, mümkün ehtimallardır. Reallıq isə odur ki, müqavilədə əksini tapacaq məqamlar Bakı və Ankaranın Qarabağda, ümumilikdə bölgədəki addımlarının da konturlarını cızacaq və ən mühüm məqam Ərdoğanın Şuşa səfərinin şifrələri, özündə ehtiva edən mesajlarıdır.

Birinci mesaj odur ki, Türkiyənin Qarabağda Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edən güc olaraq mövcud olması həm region, həm də dünya ölkələrinə nümayiş etdirilir, ikincisi isə Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini qəbul etməyən və yeni "masa” qurmaq istəyənlərə - ABŞ və Fransa daxil olmaqla Qərb ölkələrinə yeni reallıq göstərilir: Ərdoğan NATO zirvəsində münaqişənin bitdiyini açıq şəkildə elan etdi, ardınca Şuşa səfəri ilə mesaj əyani şəkildə çatdırılır. Nəhayət üçüncüsü, Xankəndidə lövbər atmış Rusiyaya Şuşadan Türkiyənin bölgədəki varlığının mesajı verilir".

A.Nərimanlı bildirdi ki, Ərdoğanın Şuşa səfərinin ciddi nəticələrini səfərdən sonra görə bilərik: Həmin tezislər aşağıdakılardır:

- Qarabağda tərəzinin Rusiya gözünə ağırlıq edən güc balansı ən azı bərabərləşəcək;

- Səfərdən sonra Bakı və Ankara 10 Noyabr razılaşmasının bütün bəndlərinin icrası tələbini (xüsusilə 4-cü bəndin icrasını) artıra bilər: Ankara və Moskvanın Qarabağla bağlı son məsləhətləşmələri də bu ehtimalı gücləndirir;

- Ağdamda Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzinin işi aktivləşə, Türkiyənin sülhməramlı kontigentində fəaliyyəti genişlənə bilər.

A.Nərimanlının sözlərinə görə, səfərin və Şuşadan veriləcək mesajların Ermənistanda seçkiöncəsi proseslərə, o cümlədən, Xankəndidə baş verənlərə təsirlərinin olacağı da gözləniləndir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.