Məşhur aktrisa Demet Özdemir kripto valyutayadan qazanmaq istədiyi halda əksinə ziyana düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur aktrisanın 150 min TL (30min AZN) itirdiyi iddia edilir. Mövzu ilə bağlı sosial media hesabında paylaşan Özdemir, "Bu səhər yenidən fantastik xəbərlərlə oyandıq" deyə açıqlama verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.