COVID pasportunun əvəzinə arayış hansı halda veriləcək? - RƏSMİ AÇIQLAMA

"Bu gün Azərbaycanda tətbiq olunan Çinin "CoronoVac” vaksininin əks göstərişləri, demək olar ki, yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov deyib.

Onun sözlərinə görə, əgər belə bir hal olsa və həmin vətəndaşlar öz həkimlərinə müraciət edərək bunu sübut edərlərsə, onlara vaksinasiya pasportunun əvəzinə əlavə bir arayışın verilməsi mümkün ola bilər.

