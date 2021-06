Paşinyan Zəngəzurdan vəd verdi: Bunu bütün ermənilərin qarşında edəcəm

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşa ziyarəti ilə paralel olaraq, Baş nazir vəzifəsinə namizəd Nikol Paşinyan, az sayda nümayişçinin müşayiəti ilə Sünik( Zəngəzur) bölgəsini ziyarət edib.

Metbuat.az Hrparak-a istinadən xəbər verir ki, Paşinyan mitinq zamanı coşaraq bildirib ki, bu seçkilərdə o, ARF Daşnaksütyunun bayrağını bütün ermənilərin gözü qarşısında yandıracaq.

"24 apreldə Azadlıq Meydanında Türkiyə bayrağını yandırmağa vərdiş edənlər bu seçkilərdə ARF bayrağını bütün ermənilərin gözü önündə yandıracaqlar" deyib.

Nəşr yazır ki, Paşinyanın belə çıxışları onun Baş nazir postundan məhrum olmaqdan nə qədər qorxduğunu göstərir.

