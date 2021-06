ABŞ prezidenti Co Bayden türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüş barədə yeni açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, görüş müsbət ab-havada keçib. Bayden Əfqanıstanla bağlı məsəə barədə “yaxı şeylər hiss edirəm” deyib.

