Putindən 120 min azərbaycanlını sevindərəcək QƏRAR

Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkə ərazisindəki qanunsuz miqrantlarla bağlı yeni sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, qərara əsasən Rusiyanın ərazisində iyunun 15-nə qədər tərk etməyə imkan tampayan miqrantlar üçün vaxt uzadılır.

Sentyabrın 30-na qədər miqrantlar bu müddət ərzində heç bir qanun pozuntusuna yol vermədikləri təqdirdə, onlar Rusiya ərazisində qala biləcəklər .

Xatırladaq ki, Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, ölkə ərazisində 120 min azərbaycanlı miqrant qanunsuz fəaliyyət göstərir.

