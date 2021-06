Bakıda daha bir yol təmir olunur

Bakının Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsindəki Zaur Şərifov küçəsi təmir olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Məlumatda deyilir ki, 2021-ci ilin İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq, Suraxanı rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan ümumi uzunluğu 18.5 km təşkil edən qəsəbədaxili küçə və yolda təmir-tikinti işləri davam etdirilir.

Proqram çərçivəsində sözügedən rayonun Qaraçuxur qəsəbəsində ümumi uzunluğu 4,3 km olan 4 küçədə və Şərq yaşayış massivi yolunda yenidənqurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulurdu ki, bu istiqamətdə bir müddətdir işlərə start verilib.

Bu çərçivədə qəsəbədə 700 metr uzunluğa malik Zaur Şərifov küçəsində aparılan təmir-tikinti işləri son mərhələ üzrə və yüksək keyfiyyətlə icra olunur.

