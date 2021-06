Avro-2020-nin qrup mərhələsində bu gün keçiriləcək oyunlara Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya telekanallarında canlı yayımla baxmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunlar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə nümayiş etdiriləcək:



AZƏRBAYCAN

"İdman TV"

20:00. Macarıstan - Portuqaliya

İctimai TV

23:00. Fransa - Almaniya



TÜRKİYƏ

"TRT 1"

20:00. Macarıstan - Portuqaliya

23:00. Fransa - Almaniya



RUSİYA

“Matç TV”

20:00. Macarıstan - Portuqaliya

"Birinci kanal"

23:00. Fransa - Almaniya

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.