Türkiyənin Antalya şəhərində S.B adlı xanım sevgilisinin evli olduğunu öyrənəndən sonra ondan ayrılmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım ayrılmağa qərar versə də, sevgilisi buna imkan verməyib. O qızı birlikdə olduqları açıq görüntülərlə şantaj edib. Üstəlik gənc şantaj görüntüləri qarşılığında pul tələb edib. Təhdidlərin ardından xanım polisə şikayət edib.

Araşdırmalar davam edir.

