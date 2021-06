Böyük Britaniyada BioNtech-Pfizer və AstraZeneca peyvəndlərinin təsirləri barədə araşdırma aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaların nəticələrinə görə, bu peyvəndlər koronavirusun hətta mutasiyaya uğrayan yeni növlərinə qarşı yüksək dərəcədə effekt göstərir.

Məlumata görə, bu peyvəndlərin iki dozasını qəbul edənlərin koronavirusu ağır keçirmək ehtimalı demək olar ki yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.