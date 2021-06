Şuşada Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbərverir ki, imzalanma mərasimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə baş tutur.

