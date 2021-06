“Əfqanıstan məsələsində Türkiyə ilə çox vacib görüş keçiriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyindən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, Əfqanıstandakı sülhün təmin edilməsi böyük məsuliyyətdir və uğursuzluq olarsa bu Pakistanın üzərinə atılmamalıdır.

Qeyd edək ki, NATO Əfqanıstandan çıxandan sonra Türkiyə və Pakistan Kabil beynəlxalq hava limanının təhlükəsizliyini birgə qoruya bilər.

