“Ən qısa zamanda Şuşada baş konsulluq açılacaq”.

MEtbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Şuşada çıxışı zamanı Türkiyə Prezdenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.