Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşa səfəri Ermənistanda böyük əks-səda doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ermənilər Ərdoğanın səfərini böyük “təəccüb” içində qarşılayıb.Ermənistan mediası səfəri təxribat dolu başlıqlarla oxucularına çatdırıb. “Sputnik Armenia” Türkiyə və Azərbaycanın Qarabağın yenidən inşaası üçün razılıq əldə etdiyini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.