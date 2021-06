"Azərbaycan xalqını Qarabağ Zəfəri münasibətilə bir daha təbrik edirəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 15-də Şuşada mətbuata bəyanatında bildirib.

"Tarixdə bir çox incəsənət xadimi yetişdirmiş Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan bölgəmizə və dünyaya verəcəyimiz mesajların çox önəmli olduğuna inanıram" - Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

