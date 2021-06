“Azadlığa qovuşan Qarabağ, azadlığa qovuşan qədim şəhər Şuşa...”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəsmi feysbuk hesabındakı paylaşımda yer alıb.

Cıdır düzündə çəkilən fotoda Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan və hər iki ölkənin birinci xanımları Mehriban Əliyeva və Əminə Ərdoğan yer alıblar.

